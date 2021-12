La redevance TV ne sera pas retirée de sitôt de la facture de la STEG

Malgré les appels incessants pour la retirer de la facture de la STEG, la redevance TV semble devoir y rester à perpétuelle demeure.

Le directeur général de la distribution au district du Grand Tunis de la compagnie nationale, Hachemi Awassa , l’a confirmé, ce mercredi sur les sondes de Mosaïque fm, en soulignant qu’ « il n’est pas possible de renoncer aux taxes et impôts directs au motif qu’ils sont institués et régis par des textes gouvernementaux et non par la STEG ».

Il a, d’autre part, affirmé que les impayés dus par les entreprises publiques sont devenus une très lourde charge pour la STEG, citant entre autres ceux de la SNCFT et El-Fouledh, faisant état de démarches avec le ministère des Finances en vue de trouver des solutions à travers le rééchelonnement des dettes.