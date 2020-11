La réflexion sur l’ouverture d’une ligne aérienne directe au centre d’une rencontre entre Mechichi et l’ambassadeur du Sultanat d’Oman à Tunis

La coopération économique et les moyens de la développer ont été au centre, mardi à la Kasbah, d’une rencontre entre le chef du gouvernement Hichem Méchichi et l’ambassadeur du Sultanat d’Oman à Tunis Yahya Ben Moussa Al Bekri.

Au cours de cette entrevue, l’accent a été également mis sur la nécessité d’augmenter le volume des échanges commerciaux, d’intensifier les visites réciproques de hauts responsables et de réfléchir sur l’ouverture d’une ligne aérienne directe entre les deux pays.

Cité dans un communiqué de la présidence du gouvernement, Mechichi a souligné la volonté de la Tunisie de booster les relations de partenariat avec le Sultanat d’Oman et d’en diversifier les domaines.

- Publicité-