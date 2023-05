Une nouvelle ligne aérienne Tunis-Milan, dès juillet

La compagnie tunisienne Nouvelair lancera une nouvelle liaison entre la capitale tunisienne et Milan le 17 juillet dans le cadre de son programme d’été amélioré.

Au début de l’année, le transporteur avait annoncé son intention d’ajouter 11 nouvelles routes à son réseau régulier et d’étendre ses opérations à plusieurs destinations. La stratégie de développement des dessertes a commencé en mars avec de nouvelles destinations européennes et se poursuivra avec plus de connexions et un programme amélioré jusqu’à l’été 2023.

Le lancement de la nouvelle ligne entre Tunis et Milan signifie que la compagnie aérienne desservira l’Italie pour la première fois, offrant aux passagers l’opportunité de découvrir une destination culturellement riche. Le service débutera avec deux vols aller-retour hebdomadaires et une option pour des correspondances vers d’autres destinations européennes, souligne le site Simple Flying.