La réforme du secteur de l’information commence par l’élimination de l’emploi précaire des journalistes

L’élimination de l’emploi précaire des journalistes et la garantie de leur protection sociale sont les priorités de la réforme du secteur de l’information, a souligné mardi Noureddine Taboubi, secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

- Publicité-

Dans une déclaration aux médias à l’issue de son entretien au palais de Carthage avec le président de la république Kais Saïed sur les projets de loi organisant le secteur de l’audiovisuel, Taboubi a souligné l’importance d’impliquer toutes les parties concernées lors de l’élaboration d’un projet de loi et ce, pour renforcer le processus démocratique en Tunisie.

Il a, en outre, mis l’accent sur la nécessité de protéger les journalistes des pressions des lobbies financiers et politiques.

Il a, dans ce contexte, appelé à fixer les priorités et à recourir à la solidarité dans le traitement de tous les dossiers notamment en cette période de crise sanitaire qui a eu des retombées importantes sur plusieurs secteurs.

Pour sa part, le président de la république Kais Saïed a souligné que le secteur de l’information, qui s’est libéré de toutes les restrictions qui l’accablaient depuis la révolution, dépassera toutes les difficultés qu’il connait grâce à la volonté sincère des personnes professionnelles et honnêtes de ce secteur.

Selon un communiqué publié par la présidence de la république, Saïed a précisé que toutes les tentatives de retour en arrière seront vaines soulignant son souci de garantir les libertés et l’application de la constitution.

Il a, par ailleurs, souligné la nécessité de réaliser les attentes du peuple tunisien et ses aspirations à l’emploi, à la liberté et à la dignité soulignant que la souveraineté de la Tunisie et sa sécurité nationale resteront en dessus de toutes autres considérations.