La requête pour le retrait de confiance à Ghannouchi a recueilli plus de 73 signatures

La requête le retrait de confiance au président du Parlement Rached Ghannouchi a, jusqu’ici, recueilli plus de 73 signatures, a fait savoir, lundi, Haykel Mekki, membre du groupe du Courant démocratique.

» Les signatures se poursuivent « , a-t-il assuré, lors d’un point de presse au palais du Bardo, ajoutant que cette plainte sera déposée au bureau du Parlement où une séance plénière devrait se tenir ultérieurement.

Il s’agit d’après Mekki d’une nouvelle plainte qui n’a rien avoir avec celle déposée par le Parti destourien libre (PDL) pour le même motif.

La plainte vise le retrait de confiance Rached à Ghannouchi (président du mouvement Ennahdha) pour des dépassements constatés lors de la gestion du Parlement.

Mekki est revenu sur l’incident survenu récemment au parlement où le président de la coalition al-Karama, Seifeddine Makhlouf avait tenté de faire entrer de force un individu qui fait l’objet d’une interdiction de voyage.

Quatre groupes parlementaires avaient entamé les procédures de retrait de confiance au président de l’ARP Rached Ghannouchi, suite à un réunion tenue samedi, avait affirmé le porte-parole du Courant démocrate Mohamed Ammar.

Dans une déclaration, dimanche, à la TAP, Mohamed Ammar avait précisé qu’en plus du groupe démocratique (Courant démocrate et Mouvement Echaab), les blocs de la Réforme nationale, Tahya Tounès et Al-Watania, sont associés à cette action.