La responsabilité sociétale des entreprises, une loi-label au secours des entreprises ?

Aujourd’hui, 11 octobre 2022, se tient une conférence autour de la responsabilité sociétale des entreprises, à Tunis. Le thème abordé sera « les objectifs de la loi RSE , vers un cadre légal effectif, impactant et protecteur des droits de l’homme ». L’objectif est d’Adopter des mesures qui garantissent le comportement transparent bénéfique des entreprises.

Les intervenants, à l’instar de Douja Gharbi, membre du Conect, et Firas Zakraoui, chargé de programme de justice fiscale et entreprises publiques, débattront des lacunes de la loi RSE, et le côté sociétal des TPME (toutes petites moyennes entreprises) qui représentent 97./. des entrepreneuses tunisiennes.