La RNTA fait peau neuve !

La Régie Nationale des Tabacs et des Allumettes (RNTA) a vocation à veiller la promotion de la culture du tabac tunisien en en préservant le goût avec une large gamme de produits.

Par le biais des tabaculteurs, la RNTA a exploité en 2017 une superficie de 842 hectares pour une récolte de plus de 1317 tonnes. Elle dispose d’une capacité de production de 500 millions de paquets de cigarettes et commercialise les produits finis par l’intermédiaire d’un réseau de distribution constitué de 70 recettes des Finances et 17 centres de distribution au profit de plus de 14 000 débitants.

D’après des données exclusives fournies par la Régie tunisienne des tabacs et allumettes (RNTA) à Africanmanager, les recettes de vente du tabac ont enregistré une augmentation de 25% en 2019 en comparaison avec l’année 2016, soit 1340 MDT pour le budget de l’État.

Taoufik Abbès, directeur général de la Régie Nationale des Tabacs et des Allumettes, a annoncé dans une interview accordée à Africanmanager, que le tabac sera commercialisé dans les grandes surfaces.

Il a précisé que la RNTA tient une série de des réunions et concertations avec les propriétaires de grands centres commerciaux.

Sur le plan commercial, Il a affirmé que la RNTA a lancé toute une feuille de route innovante afin de renforcer sa stratégie de marketing à travers la commercialisation prochaine de deux nouvelles marques locales de cigarettes et trois autres étrangères, avec une marge de bénéfice importante.

Dans le même temps, il a assuré que la lutte contre le commerce illégale du tabac demeure parmi les principales orientations de la RNTA, dont l’objectif escompté est de mettre fin aux dépassements et au monopole.

La RNTA se modernise et lance son site web

Dans le cadre de la transparence et du droit d’accès à l’information, la Régie nationale des tabacs et des allumettes a lancé son site web. Cet espace permettra de découvrir les nouveautés et l’actualité de la régie, les transactions publiques, les appels d’offres, ainsi que les tarifs et produits proposés.

Le site affiche également des données portant sur les centres de distribution et les activités des 12 centres de culture du tabac dans différentes régions du pays.

Le lancement du site internet de la régie s’inscrit dans le cadre de sa nouvelle politique adoptée en matière d’ouverture à son environnement et dans le cadre du droit d’accès à l’information(…).

Inauguration du centre de distribution de Ksar Said

Le directeur général de la Régie Nationale des Tabacs et des Allumettes , a encore évoqué l’inauguration du centre de distribution de Ksar Said, dans la zone industrielle de Douar Hicher du gouvernorat de la Manouba. Ce centre va desservir 400 débitants propriétaires de licences, pour promouvoir la vente de ses produits dans la région.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie commune du ministère des Finances et de la RNTA visant une meilleure proximité des services de distribution des produits spécialisés, à travers la multiplication des centres dans les régions. Ceci est de nature à alléger le processus d’approvisionnement pour les débitants qui était devenu assez laborieux au cours des dernières années.

Taoufik Abbès a rappelé qu’à l’égard du centre de Ksar Saïd, la Régie a établi un programme s’étalant entre 2020 et 2021 et qui vise l’ouverture des centres dans d’autres régions à l’instar de Jendouba et Bizerte et ce, dans le but de rapprocher ses services des buralistes afin d’accroître la disponibilité de ses produits dans toutes les régions de la République.

On rappelle qu’une augmentation des prix de vente au public des paquets de cigarettes et d’autres produits monopolisés a été annoncée par les autorités officielles et ce depuis le lundi 3 août 2020.