Le syndicat de base de la RNTA exprime sa crainte d’une tentative de privatisation de la Régie

Le syndicat de base de la régie nationale du tabac et des allumettes (RNTA) a exprimé sa crainte d’une tentative de privatisation de la RNTA. Le syndicat a affirmé sa disposition de défendre cet établissement ainsi que les autres institutions publiques contre une tentative de privatisation.

Le syndicat a rappelé à ce propos, dans un communiqué rendu public, les déclarations de la dirctrice générale du fonds monétaire international (FMI), relatives à l’intention de l’Etat concernant la privatisation de certains établissements publics. Le syndicat a souligné à ce propos le rôle important de la RNTA en matière de contribution au budget de l’Etat. La prodution locale des cigarettes a contribué en 2020 et 2021 à raison de 2.78 milliards de dinars malgré les difficultés rencontrées à cause de l’absence d’entretien et des matières premières, a notamment noté la même source.