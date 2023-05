La Roumaine « Chimcomplex » veut faire nouveau projet. Avec la CPG ?

Stefan Vuza, Président Directeur Général de la société « Chimcomplex », la plus grande société roumaine spécialisée dans le domaine de l’innovation, la fabrication et la commercialisation de produits chimiques inorganiques et organiques, a été reçu par Jalel Tebib, DG de l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur-FIPA Tunisia, le lundi 15 Mai 2023.

Dans un communiqué de presse, ce dernier indique avoir mis en exergue les particularités du climat des affaires en Tunisie ayant permis à plusieurs entreprises étrangères d’accroître leurs investissements au cours de ces dernières années, et ce, dans plusieurs secteurs d’activité, tels que l’industrie aéronautique, l’industrie automobile, l’industrie agroalimentaire, l’ICT, le textile technique, etc. Il a également mis en évidence les différents types d’avantages et incitations pouvant être accordées aux investisseurs étrangers, ainsi que le rôle de FIPA en matière de conseil, d’encadrement et d’assistance.

Le plus important dans ce communiqué de presse, a été l’annonce faite par Stefan Vuza de son intention d’étudier la possibilité de créer un nouveau projet en Tunisie, en partenariat avec des investisseurs tunisiens. Ridha Chalghoum, DG de la CPG (Phosphate de Gafsa), était présent à la réunion, bien que pas cité dans le communiqué de Fipa. Serait-il intéressé par le partenariat voulu par les Roumains ?