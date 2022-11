La Semaine de la Cuisine Italienne dans le monde 2022 prochainement à Tunis

L’art culinaire italien sera au coeur de la 7ème Semaine de la Cuisine Italienne à Tunis prévue du 14 au 20 novembre 2022 dans divers lieux de la Capitale.

La Semaine de la Cuisine Italienne à Tunis est organisée chaque année par l’Institut Culturel Italien (IIC) et l’ambassade d’Italie à Tunis en partenariat avec plusieurs autres partenaires italiens et tunisiens. Une programmation culturelle spéciale est au menu de cet évènement annuel dédié à la gastronomie italienne qui se tient également dans des versions différentes propres à chaque pays.

La Semaine de la cuisine italienne dans le monde sera placée cette année sous le thème » Conviviabilité, durabilité, innovation : les ingrédients de la cuisine italienne pour la santé des individus et la protection de la planète ». Elle associe la promotion des produits agroalimentaires italiens à la valorisation du régime méditerranéen en tant que modèle d’alimentation et de mode de vie sain et durable.

Une exposition photographique intitulée « Food Heroes » (Les héros du goût) dont le vernissage aura lieu le mercredi 16 novembre au salon de l’IIC (à 17h) sera dédiée à des histoires de spécialistes de l’art culinaire italien. Elle sera composée de photos qui représentent l’engagement de l’Italie dans la production durable qu’il s’agisse en matière d’artisanat ou de la qualité des produits alimentaires.

L’évènement sera suivi par « une pizza party » pour une séance de dégustation de ce plat ayant fait la réputation de la cuisine italienne célèbre également pour des spécialités comme le pizza, le Supplì, la lasagne et le Tiramisù

Le démarrage sera le mardi 15 novembre à 10h, avec une Conférence sur les « Cuisines italiennes, identités méditerranéennes. Un regard historique », au siège de l’Institut Superieur des Langues (ISLT). Cette conférence en langue italienne (Cucine italiane, identità mediterranee. Uno sguardo storico) sera donnée par le Professeur Gabriele Proglio de l’Université des Sciences Gastronomique de Pollenzo.

Un séminaire autour du thème « La cuisine Méditerranéenne, un pont entre la Tunisie et l’Italie: complémentarité, aliments Bio et bienfaits nutritionnels pour une bonne alimentation » est prévu le vendredi 18 novembre (à 17h30) novembre à l’Institut des Hautes études Touristiques (IHET) à Sidi Dhrif. Cet évènement annuel organisé par l’Agence italienne pour le commerce extérieur, section pour la promotion des échanges de l’ambassade d’Italie à Tunis, est destiné au professionnels du Tourisme, à savoir les chefs cuisiniers et les étudiants de l’IHET.

Le street food italien était au programme de la 6ème Semaine de la Cuisine italienne à Tunis organisée en novembre 2021, en partenariat entre la municipalité de Tunis. Un food truck était placé dans plusieurs endroits divers lieux emblématiques de la Capitale comme la place de la Kasbah et le jardin Zoologique du Belvédère-, pour une dégustation quotidienne des meilleurs plats de la cuisine italienne.

L’art culinaire en Italie et en Tunisie est un héritage ancestral en région méditerranéenne qui présente plusieurs points de ressemblance. Les habitudes culinaires des deux peuples voisins sont le fruit d’un melting-pot culinaire et culturel qui remonte à plusieurs siècles.