La Sierra Leone accélère le processus d’adhésion à la convention sur l’eau

La Sierra Leone partage quatre grands fleuves avec les pays voisins que sont la Guinée et le Liberia, notamment le Great Scarcies, le Little Scarcies et le Moa, partagés avec la Guinée, et le fleuve Mano, partagé avec le Liberia. Tous ces fleuves fournissent de l’eau douce essentielle aux écosystèmes, aux moyens de subsistance et au bien-être des communautés.

Dans ce contexte, la Sierra Leone a confirmé son intention d’accélérer le processus d’adhésion à la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontaliers et des lacs internationaux (Convention sur l’eau), qui constitue un cadre juridique et intergouvernemental mondial unique pour la gestion durable des ressources en eau transfrontalières, dont le service est assuré par la CEE-ONU. Avec la formulation d’une feuille de route pour finaliser le processus d’adhésion de la Sierra Leone, un engagement de haut niveau pour l’adhésion de la Sierra Leone a été le principal résultat de l’atelier national organisé les 23 et 24 janvier 2024 par le ministère des ressources en eau et de l’assainissement par l’intermédiaire de l’Agence nationale de gestion des ressources en eau (NWRMA) en partenariat avec le Secrétariat de la Convention sur l’eau.

L’atelier national a détaillé les obligations découlant de la Convention, les avantages que la Sierra Leone peut tirer de son adhésion et les défis possibles, ainsi que les prochaines étapes du processus. Financé par l’Union européenne, il a rassemblé plus de 70 participants issus de différents ministères, de comités techniques multisectoriels chargés de la gestion des ressources naturelles et de l’environnement.

- Publicité-