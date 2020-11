La situation épidémiologique est stable mais pas rassurante, avec l’enregistrement d’une moyenne quotidienne de 1500 nouveaux cas et de 20 à 30 décès, a déclaré, mardi, le ministre de la santé, Faouzi Mehdi. Lors d’une déclaration aux médias en marge d’une cérémonie de remise de dons par l’UGTT au ministère de la santé, Mehdi a ajouté que la situation épidémiologique actuelle nécessite, plus que jamais, le respect des gestes barrières. Le ministère avait annoncé plus tôt dans la journée, l’enregistrement de 1220 nouvelles contaminations et de 25 nouveaux décès, le 02 novembre 2020, portant le nombre des cas confirmés à 63 126 et ce lui des décès à 1483 depuis le début de la pandémie.

