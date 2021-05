Les citoyens pourront, désormais, s’inscrire sur Evax.tn à travers une pharmacie privée de leur région

Le ministre de la santé, Faouzi Mehdi, a annoncé jeudi la généralisation de l’inscription des citoyens à la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus dans les pharmacies privées.

S’exprimant lors d’une séance plénière tenue à l’assemblée des représentants du peuple (ARP) au Bardo, le ministre a appelé les citoyens qui ne peuvent pas s’inscrire sur la plateforme nationale de vaccination evax.tn à le faire à travers une pharmacie privée de leur région.

Selon Faouzi Mehdi, l’implication des pharmacies privées dans cette campagne vise à élargir le nombre d’inscrits sur la plateforme nationale de vaccination surtout, qu’à ce jour, ils ne sont que 1,8 million de personnes qui se sont inscrites dont 26% ont été vaccinées.

En revanche, chez la population âgée de plus de 75 ans, ce taux est de 66% et il est de 61% chez la population âgée entre 60 et 64 ans.

Il a, par ailleurs, assuré que le ministère est en mesure de prendre les décisions nécessaires pour faire face à une éventuelle nouvelle vague au cours de la prochaine période.