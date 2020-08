La société « AMS » reprendra son activité le 14 septembre 2020

La société les Ateliers Mécaniques du Sahel (AMS) vient d’annoncer que la date de reprise de son activité, prévue initialement pour le 24 août 2020, a été reportée au lundi 14 septembre 2020, et ce, dans un communiqué publié sur le site du Conseil du Marché Financier (CMF).

Elle précise que ce report intervient suite au retard accusé dans le dédouanement des marchandises au port, indispensable pour garantir la réactivation du cycle d’exploitation, ainsi qu’à des problèmes logistiques au niveau de l’acheminement des matières premières dont une grande partie est liée aux conséquences du COVID-19.

La société a précisé que cette reprise a été décidée suite à l’accord de financement obtenu de la STB et d’autres institutions financières, dans le but d’assurer le dédouanement des matières premières déjà au port depuis plus de 3 mois et l’achat des matières premières sur le marché local.