AMS: Suspension, lundi, de la cotation à la Bourse de Tunis

La cotation du titre les Ateliers Mécaniques du Sahel (AMS) a été suspendue, lundi, à la demande du Conseil du Marché Financier (CMF). La cotation reprendra demain mardi 6 avril 2021, a annoncé la Bourse de Tunis (BVMT), dans un communiqué publié sur son site web.

- Publicité-

La BVMT a fait savoir que la décision de suspension de la cotation a été prise, suite à la publication par la société AMS, du communiqué de presse, au Bulletin Officiel du CMF du 2 avril 2021.

En fait, l’AMS avait annoncé que le tribunal de première instance de Sousse avait ordonné en date du 31 mars 2021, l’admission de la société sous la procédure du règlement judicaire et ce, suite au refus de la demande d’admission de la société au bénéfice du règlement amiable. Le tribunal de première instance de Sousse a aussi, ordonné, la nomination d’un administrateur judiciaire et l’ouverture d’une période d’observation de 9 mois. L’administrateur judiciaire désigné par le tribunal est chargé, courant cette période, d’examiner la situation économique et financière de la société, ainsi que prendre acte du plan de restructuration financière et opérationnelle déjà établi.