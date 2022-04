La société bulgare Monbat finalise l’acquisition de 60% de la société de batteries NOUR

Le fabricant bulgare de batteries Monbat a annoncé avoir achevé l’acquisition d’une participation de 60% dans la société tunisienne de fabrication de batteries NOUR pour 10,3 millions d’euros (11,2 millions de dollars).

- Publicité-

L’acquisition a été principalement financée en utilisant la partie non utilisée du produit des émissions obligataires émises en 2018 à la bourse de Sofia et avec des fonds propres, a indiqué Monbat dans une note à la bourse mercredi.

En doublant la production en Tunisie pour atteindre 1 million de batteries de démarrage au plomb par an, Monbat cherchera à atténuer les risques liés à la volatilité des prix de l’énergie. En outre, la charge de travail optimale de Batteries Nour et la réalisation du potentiel d’exportation en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique centrale neutraliseront davantage l’effet négatif sur Monbat de la saisonnalité traditionnelle de l’activité, déterminée par les marchés européens.

La société italienne d’ingénierie STC, qui fait partie du groupe Monbat, et la société française Dross Engineering, ainsi que d’autres acteurs de premier plan opérant dans le secteur du recyclage des batteries, ont été engagées pour travailler au déploiement d’une toute nouvelle installation de recyclage des batteries au plomb usagées en Tunisie.

La valeur de cet investissement est de l’ordre de 4,5 millions d’euros. L’installation devrait être opérationnelle d’ici le deuxième trimestre de 2023, a précisé Monbat.

Les sites de production de Monbat à Montana et Dobrich en Bulgarie conserveront intégralement leur capacité actuelle. L’inclusion de la nouvelle capacité devrait permettre d’améliorer les délais de livraison.