Immobilier : Le ministère contraint de faire sauter les verrous

L’acquisition des biens immobiliers par les ressortissants étrangers ne sera plus soumise à l’autorisation du gouverneur, a annoncé, jeudi, le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Nourredine Salmi.

Dans une déclaration aux médias, lors de l’ouverture de la 5ème journée nationale de la promotion immobilière, des services et matériaux de construction tenue au palais des congrès, à Tunis, le ministre a souligné que cette nouvelle mesure vise à faciliter la procédure d’achat des biens immobiliers pour les étrangers et à booster le secteur de la promotion immobilière.

Il a, par ailleurs, évoqué la possibilité d’inscrire, dans le cadre de la loi de finances de 2020, une série de mesures dont l’objectif est de développer le secteur qui, selon lui, est en état de stagnation, depuis des années.

“Le ministère œuvre actuellement à améliorer la capacité du citoyen de la classe moyenne et des cadres à adhérer au programme du 1er logement“, a-t-il ajouté.

D’après lui, le secteur immobilier, “locomotive de croissance économique, a enregistré durant les cinq dernières années la construction de près de 10 mille logements par an“, précisant que le nombre des promoteurs autorisés a atteint près de 3000 contre 2000 en 2010, soit une moyenne de 200 promoteurs immobiliers par an.

Le ministre a, d’autre part, fait savoir que son département est en train d’examiner les moyens à même d’élargir les champs d’intervention du Fonds de promotion du logement pour les salariés “FOPROLOS”.