La société civile soutient les protestations pacifiques et condamne la violence

Des organisations de la société civile ont exprimé, mardi, dans une déclaration commune, leur soutien à toutes les formes de protestation pacifique et condamné le recours à la violence et les actes de pillage et de vandalisme.

Ces organisations ont déclaré « soutenir totalement les mouvements de protestation pacifique contre les politiques de marginalisation et d’appauvrissement » et déplorer « la manipulation, par les gouvernants, du sort des Tunisiens et la trahison de toutes leurs attentes et espoirs ».

Dans leur déclaration, les 21 associations et organisations signataires ont, en outre, condamné fermement le recours à la violence et aux actes de vandalisme, de pillage et le vol des biens, qui « prennent pour cible les institutions de l’Etat, ses agents et ses dispositifs ».

Ces organisations se disent étonnées du silence des autorités face aux événements survenus dans différentes régions de la Tunisie.

Parmi les organisations signataires, figurent la Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme, l’Union générale tunisienne du Travail, le Syndicat national des journalistes tunisiens, l’Association des femmes démocrates, l’Observatoire national pour la défense du caractère civil de l’Etat.

