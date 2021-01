La société qui a jeté ses déchets à Roued identifiée et les mesures prises

Le ministère des Affaires locales et de l’Environnement a fait savoir, lundi, que la société responsable d’avoir jeté illégalement, des déchets industriels à Raoued (Gouvernorat de l’Ariana) a été identifiée et que les procédures judiciaires ont été prises à son encontre.

Selon la même source, il s’agit d’une société installée dans le gouvernorat de l’Ariana et qui est aussi, soupçonnée d’avoir incinéré les déchets après leur découverte.

Le ministère assurera, par ailleurs, le suivi de cette affaire, en collaboration avec l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE) et en coordination avec les autorités régionales et locales et les services sécuritaires.

Et de rappeler que l’ANPE a été informée, le samedi 23 janvier 2021, de la découverte de déchets d’origine inconnue abandonnés dans la région de Raoued. Après inspection des lieux, il s’est avéré qu’il s’agit de 400 kg de déchets jetés dans le circuit forestier derrière une carrière, des barres d’aluminium et des emballages en carton.

Le ministère a aussi indiqué que ces déchets ont été illégalement incinérés sous le couvert de la nuit et que le ministère public a ordonné l’ouverture d’une enquête pour identifier et sanctionner les contrevenants.

