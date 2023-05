La société Tunisienne de l’Intelligence Artificielle voit le jour

La société Tunisienne de l’Intelligence Artificielle, appelée, » Tunisian Artificial Intelligence Society » (TAIS) vient de voir le jour, dans l’objectif notamment de promouvoir une culture d’intelligence artificielle en Tunisie.Lancée par l’association tunisienne basée en France » RECONNECTT » qui se présente comme » le réseau de l’élite tunisienne à l’étranger « , la société tunisienne de l’IA se veut être » un forum de discussion et de réflexion autour l’intelligence artificielle « , indique l’association dans un communiqué publié lundi. TAIS regroupant plus d’une vingtaine d’experts tunisiens en intelligence artificielle, dont des chercheurs exerçant dans des universités internationale de renommée, des dirigeants et des experts occupant des postes clés dans les grandes entreprise du GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), outre dans le secteur financier.

En outre, le réseau de la Tunisian AI Society s’étend aussi sur l’Europe et les pays nord-américains, en plus des experts tunisiens résidents en Tunisie. Lors de la réunion inaugurale de la Tunisian AI Society qui s’est tenue le 15 avril dernier, les experts membres ont exprimé leur prédisposition à constituer une force de proposition pour définir une stratégie tunisienne en matière d’IA. L’association aspire à partager les savoirs et les compétences des membres avec les jeunes Tunisiens, sur le plan des compétences techniques comme des compétences sociales et de communication.Les différents axes de travail concernent les stages de formation, les partenariats avec les universités tunisiennes publiques et privées, l’organisation d’évènements scientifiques, etc.Lors de cette réunion, un intérêt particulier a été porté sur la consolidation des compétences des diplômés tunisiens afin d’améliorer leur employabilité dans les domaines de la data et de l’IA en Tunisie et à l’international.Des groupes de travail sur les axes d’actions possibles seront crées pour formuler des propositions concernant la définition d’un plan d’action du réseau à court et à moyen terme.