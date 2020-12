La Sonede « déconnectée » ?

Un Post du citoyen Hamdi Ksiâa : La plateforme de paiement électronique à partir du site web de la SONEDE ne m’a pas donné la possibilité de payer en ligne ma facture SONEDE (Problème technique au niveau de la référence, qui perdure depuis avril 2020).

Alors, je suis sorti de mon travail pour aller payer la facture auprès des guichets de la SONEDE Ariana, j’ai trouvé cela (photo): une grève anarchique (non autorisée et non annoncée au public). Je suis rentré énervé à la maison. J’ai voulu prendre une douche pour me déstresser un peu, je n’ai pas trouvé d’eau au robinet !!! Pauvre Tunisie !!! Voir moins. Triste, à Sonede Ariana »

