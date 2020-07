La SONEDE rassure les consommateurs quant à la qualité des eaux distribuées

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a rassuré les consommateurs quant à la qualité de l’eau potable sur tout le territoire, et notamment dans la région de Mornaguia ( gouvernorat de Manouba), précisant que l’eau potable , conforme aux normes tunisiennes , est contrôlée par les services de la société ainsi que par le ministère de la santé publique.

Daprès la multiplication des plaintes concernant la qualité de l’eau dans la région de Mornaguia, la SONEDE précise dans un communiqué publié, mercredi , qu’elle a renforcé l’approvisionnement en eau dans cette région, après le démarrage, depuis le 10 juin 2020, du projet de renforcement du système des eaux du barrage de Beni M’tir qui approvisionne 3 millions habitants, après son traitement dans la station de Ghedir El Golla.

En contrepartie, la SONEDE a indiqué que des perturbations et des coupures de la distribution des eaux ont été enregistrées, depuis l’année 2018 dans les régions de Mornaguia, Borj El Amri et Tébourba qui s’approvisionnent à partir du système des eaux du barrage de Beni M’tir.

Le même barrage approvisionne aussi toutes les régions situées tout au long du canal d’adduction des eaux qui alimente la capitale, précise la société, expliquant les perturbations par la hausse du niveau de la consommation d’eau.

La SONEDE a précisé qu’elle examine périodiquement avec les conseils régionaux des eaux l’avancement de réalisation des projets visant à renforcer les systèmes hydriques