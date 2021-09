La Sotemail des Abdennadher réduit son déficit, mais reste fragile

Sotemail, société du groupe de Lotfi Abdennadher, a terminé la moitié de l’exercice 2021, avec un déficit d’un peu plus de 2,288 MDT qui se réduisait certes de plus de 4 MDT des 6 premiers mois 2020, malgré des revenus en hausse de 8,5 MDT par rapport aux 17 MDT des six premiers mois de 2020. Et ce sont les 4,376 MDT de charges financières nettes, qui feront la différence et amèneront le déficit. Pour tout l’exercice 2020, Sotemail dont l’objet de la société est la fabrication des émaux de carreaux de céramiques, carreaux de faïence, grés et décorations ainsi que tous produits d’articles sanitaires, était déjà déficitaire de 5,962 MDT.

Sans expliquer ces déficits, l’entreprise préfère faire remarquer que « il n’y a pas eu de faits majeurs courant le premier semestre 2021. Il est à noter que la société a repris sa croissance avec une augmentation du chiffre d’affaires de 8.541.141 DT soit 50% par rapport au 1er semestre 2020 ».

Notons aussi, comme le fait le commissaire aux comptes de l’entreprise, l’existence de créances douteuses pour un montant de 1.011 mille DT constitués principalement d’une créance de 449 mille DT sur un client libyen datant de plus d’un an et d’autres créances non mouvementées depuis 2017. Etant donné l’ancienneté de ces créances, le rythme de recouvrement et les paiements subséquents nous ne sommes pas en mesure d’apprécier leur caractère recouvrable ou pas.