La Sous-secrétaire d’Etat US Lambert revient en visite samedi en Tunisie

La secrétaire d’État adjointe par intérim des États-Unis pour les affaires du Proche-Orient, Yael Lambert, doit se rendre à Tunis, samedi.

Pendant son séjour en Tunisie, elle rencontrera de hauts responsables gouvernementaux et des représentants de la société civile pour discuter de l’engagement des États-Unis à soutenir le peuple tunisien et de la nécessité d’un processus de réforme politique et économique inclusif et transparent qui représente les diverses voix tunisiennes, précise le quotidien Achark al-Awsat, paraissant à Londres.

Yael Lambert s’était rendue en Tunisie en octobre et a rencontré des responsables du gouvernement.

Toutefois, la visite de samedi intervient quelques jours après que le président tunisien Kais Saied a nommé de nouveaux membres de la commission électorale, au milieu des critiques de l’opposition, ajoute la même source.