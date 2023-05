La souveraineté alimentaire au cœur du 17ème congrès électoral ordinaire de l’UTAP prévu du 8 au 11 mai 2023 à Tabarka

L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) tiendra son 17ème congrès électoral ordinaire sous le thème « La souveraineté alimentaire face aux changements climatiques » du 8 au 11 mai 2023, à Tabarka au gouvernorat de Jendouba.

« Ce congrès se tiendra à un moment où le secteur agricole traverse une situation très critique marquée par la rareté des ressources hydrauliques ayant impacté la saison céréalière et les difficultés auxquelles font face les différentes filières agricoles », a affirmé mercredi, le vice-président de l’organisation agricole, Anis Kharbech a dans une déclaration à l’agence TAP.

Ce congrès intervient également, alors que le secteur agricole fait face à des évolutions successives en rapport notamment avec l’augmentation des coûts de production et les répercussions du conflit russo-ukrainien sur les prix des intrants agricoles ».

Un conseil central de l’UTAP s’est tenu le 29 avril 2023 au siège de l’organisation et a adopté les motions relatives au congrès, précisant que les congressistes procèderont, en premier temps, à l’élection du président du congrès, l’examen des rapports financier et moral et l’approbation des dites motions, a fait savoir Kharbech.

Ils se pencheront par la suite sur l’élection des 115 membres du nouveau Conseil central (100 agriculteurs, 5 pêcheurs, 5 agricultrices), a-t-il encore indiqué.

Les nouveaux membres élus procèderont à l’élection du nouveau président de l’organisation agricole et des membres du nouveau bureau exécutif (23 membres), sachant que 17 membres du bureau exécutif sortant ont renouvelé leurs candidatures pour un nouveau mandat de 5 ans.

Il a estimé que le nouveau bureau exécutif qui sera issu de ce congrès aura à traiter les nombreux défis auxquels fera face le secteur au cours des prochaines années, en relation notamment, avec les changements climatiques, en plaidant en faveur d’une nouvelle stratégie agricole nationale qui prend en considération l’impact de ces changements.

La nouvelle stratégie agricole devra consacrer la rationalisation de l’usage de l’eau en faisant recours aux ressources non conventionnelles (dessalement des eaux de mer, agriculture hors sol), selon le responsable syndicale.

Durant les prochaines années, l’UTAP aura aussi à pousser vers la révision de la carte agricole, le redressement de la situation des filières de production (viandes rouges et blanches, œufs, lait…), l’amélioration des revenus des agriculteurs et la réhabilitation des circuits de distribution pour une meilleure maitrise des prix finaux des produits agricoles.

Kharbech a, par ailleurs, indiqué que les agriculteurs s’attendent à des mesures exceptionnelles pour sauver « la saison agricole catastrophique » à l’occasion de la Journée nationale de l’agriculture célébrée le 12 mai de chaque année.

Il est à noter que le secteur agricole compte environ 560 mille agriculteurs et pêcheurs selon les statistiques de l’UTAP.