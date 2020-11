La start-up tunisienne Onboard lève 175 000$ pour le développement de sa plateforme Saas

Onboard, la start-up tunisienne qui transforme la gestion de l’expérience client grâce à des manuels intelligents en 3D, a levé, mardi, 175 000 dollars de financement auprès de Kepple Africa Ventures et d’autres entrepreneurs tels que Karim Jouini et Ahmed Hentati. Onboard a été fondée en 2019 par Cherif Redissi, Safwen Bouali et Tamine Troudi.

La plateforme de solutions Saas permet aux fabricants de matériel informatique de créer des expériences d’assistance de premier ordre pour leurs clients. Elle remplace les systèmes d’assistance traditionnels, les manuels papier, les centres d’appels et les logiciels. Ce nouveau financement s’inscrit dans le cadre de leur stratégie visant à étendre leur présence en Europe.

En mai 2020, Crunchbase a annoncé un financement d’amorçage de 250 000 dollars avec Flat6Labs Tunis. En juin, ils ont lancé une version bêta privée. Le nouveau capital permettra de lancer cette semaine une version 1.0 de la plateforme Saas, qui sera disponible pour un usage public. Cette version offre une expérience client sans faille grâce à ses fonctionnalités supplémentaires et à son assistance clientèle.

Dans une déclaration, Safwen Bouali a fait part de son enthousiasme à voir les investisseurs croire en leur « vision et leur potentiel » et « faire passer les manuels littéralement à la prochaine dimension ».