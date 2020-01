La STB achète des actions de Mellousse à la Wifack Bank

Dans deux déclarations distinctes d’opérations significatives, on apprend que le DG de Wifack Bank, vient de céder 382 milles de ses actions dans le capital de cette banque islamique tunisienne, à la STB (Société Tunisienne de Banque). Cette opération a été déclarée le 27 janvier courant, au prix de 6,830 DT l’action et a couté à la STB la somme de plus de 2,611 MDT. Au 30 avril 2019, la STB détenait déjà 7,3 % du capital de la Wifack.