La STB Bank confirme sa résilience

A fin décembre 2023 et en attendant les bilans audités avec leurs chiffres définitifs, les indicateurs d’activité et de performance de la Société Tunisienne de Banque (STB), font état d’une évolution positive des différents ratios de la 1ère des banques publiques du pays, et se positionne ainsi dans un trend haussier pour l’exercice 2024 en cours.

Maîtrise des dépenses et participation au financement de la dette publique

On remarque ainsi la hausse des produits d’exploitation bancaire de 169,7 MDT (+13, 15 %) pour s’établir à 1.460 MDT à fin décembre 2023. Et force est aussi de noter la hausse de 26,7 % des revenus du portefeuille-titres commercial et d’investissement qui ont rapporté plus de 247,385 MDT à la banque. Très forte croissance, aussi, de l’encours des titres d’Etat (Bons de trésor et emprunt national) de plus de 20% pour le porter à 2.402 MDT, traduisant le rôle assez important de la Banque dans le financement de la dette publique.

Hausse encore des revenus du portefeuille titres et opérations financières de 52 MDT, ou 27%, à 247 MDT, constatée notamment au niveau des intérêts sur portefeuille bons de trésor et emprunt obligataire (+53MDT), des dividendes sur titres de participations (+ 5 MDT).

En face, il faut remarquer la hausse des charges d’exploitation bancaire, de 169,7 MDT ou 28.58%, lesquelles se sont établies à 763,6 MDT à fin décembre 2023 contre 593,9 MDT au terme du quatrième trimestre 2022. Les charges opératoires ont augmenté de 26,3 millions de dinars ou 8.93% et se sont établies à 320,1 millions de dinars à fin décembre 2023. Elle est essentiellement expliquée par la hausse légale des salaires et la conversion des congés dans le cadre de la souscription à l’emprunt national. Faut-il préciser à cet égard que l’évolution des charges de fonctionnement a été contenue dans la limite de 4%, traduisant les efforts de la banque en matière de maîtrise des dépenses de fonctionnement.

696,435 MDT de PNB et un coefficient d’exploitation dans la moyenne du secteur

Le coefficient d’exploitation (Ndlr : Indicateur correspondant aux reports des charges d’exploitation divisé par le PNB, et qui permet de mesurer la part des gains réalisés par une banque au regard de ses coûts fixes) s’est situé à 45.97 % au terme du quatrième trimestre 2023 contre 42.19% une année auparavant. Un coefficient d’exploitation en progression de 3,8 points de pourcentage, mais qui reste dans la moyenne du secteur.

Et malgré la hausse de 28,59 % des charges d’exploitation, plus vite que l’évolution des produits d’exploitation (+13,15 %), la STB arrive à stabiliser son PNB à plus ou moins 696,435 MDT, n’enregistrant au terme de tout l’exercice 2023 qu’une toute petite baisse de 0,01 %. La STB Bank confirme ainsi sa résilience en 2023, et se donne l’aptitude de faire mieux pour 2024.

Signe de confiance, les dépôts étaient en hausse

Les dépôts de la clientèle ont ainsi enregistré une progression de 376,5 MDT (millions de dinars tunisiens) ou une hausse de 3, 82% entre décembre 2022 et décembre 2023, pour s’établir à 10.239,7 MDT. On remarque ainsi une accélération du rythme de croissance des dépôts courant le deuxième semestre 2023, observée essentiellement au niveau des dépôts d’épargne avec un taux de progression culminant à 10%. Par ailleurs, et dans un objectif de contenir le coût des ressources à un niveau compétitif, les dépôts à terme se sont repliés de 2% par rapport à leur niveau à fin 2022 confirmant ainsi la politique de la Banque de renoncer aux pratiques de surenchères sur les placements de la clientèle. Aussi, il y a lieu de préciser que la tendance baissière observée au niveau de la mobilisation des dépôts (toutes formes confondues) durant le premier semestre a été inversée et la banque affiche à fin décembre une évolution plutôt positive de 4% pour maintenir son rang sur le podium des trois premières banques en termes d’encours par rapport à ses pairs.

Au détail, ces hausses provenaient de différentes variations différenciées, comme les dépôts à vue qui ont augmenté de 106,5 MDT ou 2, 88% pour s’établir à 3.805,8 MDT et représenter 37, 17% de l’ensemble des dépôts à fin décembre 2023, contre 3.699,3 MDT à fin décembre 2022. De leur côté, les dépôts d’épargne ont haussé de 375,2 MDT ou une évolution de 9,69%. Et ils ont ainsi atteint 4.245,9 MDT ou une part de 41, 47 % contre 3.870,7 MDT une année auparavant. Et enfin les dépôts qui ont baissé de 32,1 MDT ou -1,70%, et qui se sont établis à 1.861,5 millions de dinars et ont représenté une part de 18.18 % à fin décembre 2023 (1.893,7 millions de dinars en décembre 2022).

Les ressources d’emprunt se sont élevées à 670,9 millions de dinars à fin décembre 2023, en progression de 39,4 millions de dinars ou 6.24% par rapport à leur niveau à fin décembre 2022 (631,4 millions de dinars). On y trouve les emprunts obligataires et privés qui ont baissé de 7,16 % ou 26 MDT, et les ressources spéciales qui ont augmenté de 65,4 MDT (+ 24, 29%).

Meilleur respect des ratios LTD et LCR

Les crédits nets à la clientèle (hors la dotation aux provisions relative au quatrième trimestre 2023) ont régressé de 590,5 MDT ou 5.36% pour s’établir à 10.430,5 MDT au terme du quatrième trimestre 2023 contre 11.021,0 MDT une année auparavant.

Les crédits ont ainsi, certes diminué, mais cela doit être interprété comme une meilleure politique de crédit, et une recherche d’une meilleure maîtrise des risques. Et c’est en tout cas la confirmation par la STB d’une amélioration sensible et respect des seuils réglementaires de la BCT des ratios de transformation (LTD) et de liquidité (LCR) avec des niveaux respectifs à fin décembre de 110% (devant être au plus 120%) et 217% (devant être au moins 100%).

A fin décembre 2023, la STB a procédé à un reclassement d’une partie de son stock de BTA placement vers les BTA d’investissement à hauteur de 728,8 millions de dinars. Ainsi, le portefeuille- titres commercial a atteint un encours de 435,8 millions de dinars, soit une baisse de 470,8 millions de dinars ou 51.93% par rapport à son niveau enregistré à fin décembre 2022 (906,6 millions de dinars).