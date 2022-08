La STB partenaire actif de la TICAD 8

La STB, acteur capital de l’investissement et du financement en Tunisie, salue l’initiative de choisir la Tunisie pour accueillir la 8ème session de la Conférence Internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique, TICAD 8, les 27 et 28 août.

LA STB intègre la TICAD 8 pour intégrer la réussite

C’est la deuxième fois que la TICAD est organisée en Afrique. Après le Kenya en 2016, cette rencontre autour de l’Afrique et de l’amitié nippo-africaine s’invite cette année en Tunisie.

La STB rejoint ce rendez-vous qui réunit des pays africains, des ONG, des bailleurs de fonds, le secteur privé et la société civile. Cet événement, organisé par le gouvernement japonais en collaboration avec les Nations Unies, la PNUD, la Banque Mondiale et la commission de l’Union africaine, représente une chance inestimable pour la Tunisie, qui se reconnecte avec les marchés internationaux et se retrouve à la croisée des collaborations entre les continents africain et asiatique.

La STB est comme toujours une partie prenante de cette accélération qui encourage la croissance et la création de richesse.

La Tunisie sur le chemin de l’Asie vers l’Afrique :

Depuis 1993, date de sa première tenue, la TICAD met en lumière les besoins et les priorités africaines pour mieux ramener partenaires et donateurs à s’y atteler.

L’un des volets importants qui ressortira de la TICAD 8 sera le projet de renforcer le rapprochement entre l’Afrique et l’Asie mais avec une concentration sur le développement de l’Afrique.

La STB pionnière et pierre angulaire de l’écosystème des investisseurs, connaît l’importance d’une telle alliance sud-sud et rejoint la Tunisie dans ce programme à s’ouvrir autant aux marchés africains qu’asiatiques.

La STB a toujours encouragé les investisseurs à penser à la Tunisie comme à une destination qui avance plusieurs qualités dont on citera son emplacement stratégique, un vivier de cadres qualifiés et polyglottes ainsi qu’un coût de la vie assez raisonnable.

La STB fleuron du secteur bancaire:

La STB saisit l’occasion de la TICAD 8 pour être au plus prêt des investisseurs mais également des PME, des startups et des porteurs de projets.

Portant la certitude que la TICAD 8 pourra lancer des opportunités, renforcer des coopérations, affermir des partenariats et créer de nouveaux marchés, la STB saura suivre les tendances et proposer un service agile et moderne.

La STB a été parmi les institutions qui ont participé activement à bâtir la Tunisie depuis l’indépendance et aujourd’hui elle se rénove en proposant des services variés digitalisés incluant conseil et élaboration de stratégie ainsi que des prestations en ligne et au niveau des standards internationaux les plus exigeants.

LA STB étant une des premières et des plus importantes banques en Tunsie, applaudit l’organisation de cette conférence qui représente un véritable tremplin pour notre pays. Présente à la TICAD 8 , la STB rappelle qu’elle se range toujours du côté des investisseurs pour contribuer à une dynamique économique qu’on veut certaine et florissante pour la Tunisie.