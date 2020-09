La Steg lance un appel urgent aux citoyens !

La Steg a appelé les citoyens à faire preuve de vigilance et à ne pas s’approcher des poteaux, câbles et transformateurs électriques, pour éviter tout risque d’électrisation.

Elle a invité, aussi, dans un communiqué publié lundi, l’ensemble de ses clients à contacter en urgence le Centre national des services à distance (sur le numéro vert 80100444) et ses différentes agences, pour signaler tout dysfonctionnement au niveau du réseau électrique ou toute fuite de gaz, ce qui permettra à la société de mobiliser des équipes pour réparer les pannes et éviter les dangers.

La société a noté que les fluctuations climatiques que connait le pays ces jours-ci pourraient occasionner des dommages aux réseaux d’électricité et de gaz.

Il est à rappeler que l’INM avait annoncé, lundi matin, des pluies temporairement orageuses et parfois intenses sur les régions Est du pays, avec des chutes de grêle et des coups de foudre, par endroits.