La STEG lancera une nouvelle facture avant la fin de l’année

La STEG lancera avant la fin de l’année en cours, sa nouvelle facture sous une forme plus lisible, a annoncé, jeudi, le ministère de l’Energie, des Mines et de la Transition énergétique.

Dans la nouvelle facture, la case des informations relatives à la consommation et aux modes de calcul utilisés, sera séparée de celle des taxes et des redevances fixes. Plus de clarification sera également, apportée à la case relative aux paiements précédents et aux arriérés.

La méthode de calcul de la facture forfaitaire a été particulièrement, étudiée par la Société tunisienne de l’électricité et du gaz et un accent particulier a été mis sur l’option de donner au client la possibilité de relever son compteur et de payer ses factures à distance (téléphone portable, site de la société et applications intelligentes).

Il est à noter que 88% des clients de la société procèdent actuellement, au paiement direct des factures (paiement cash (56%), paiement par chèques (25%), paiement à travers les agences postales (7%)).

Au 30 juin 2020, environ 14 millions de factures ont été envoyées. La STEG a reçu 55 mille réclamations, soit une moyenne 0,4% du total des factures. 28% des réclamations, demandent une vérification de la relève des compteurs, 13,4% demandent le remplacement des compteurs, 8,7% des réclamations sont dues à une coupure de l’électricité et 6,5% sollicitent le rétablissement de l’électricité.

Toujours selon le ministère, la nouvelle facture ainsi que le service de la relève des compteurs à distance seront prêts durant le dernier trimestre de l’année.