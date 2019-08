La Tunisie, 8ème pays arabe le plus agréable à vivre

La capitale tunisienne, Tunis, a occupé la 106e place mondiale et 8e arabe dans le classement annuel des villes les plus agréables à vivre “The Global Liveability Index 2018 “, publié, mardi, par la revue The Economist.

Ce classement qui porte sur 140 villes de par le monde, prend en considération plusieurs critères dont la santé publique, la culture, l’environnement, l’enseignement et l’infrastructure.Toujours à l’échelle maghrébine, Casablanca (Maroc) occupe la 115e position mondiale et 14e place des villes arabes. Alger et Tripoli figurent, quant à elles, parmi les villes les moins bien classées, respectivement 132e et 134e.

A la tête du classement, la capitale autrichienne Vienne se hisse à la première position, détrônant Melbourne (Australie) qui a occupé la première place pendant sept ans.

Dans le top 10, l’on retrouve également Osaka (Japon), Calgary (Canada), Sydney (Australie), Vancouver (Canada), Tokyo (Japon), Toronto (Canada), Copenhague (Danemark) et Adélaïde (Australie).

En bas de l’échelle figurent Dakar (Sénégal) (131e ), Alger (Algérie) (132e ), Douala (Cameroun) (133e), Tripoli (Libye) (134e), Harare (Zimbabwe) (135e), Port Moresby (Papouasie-Nouvelle-Guinée) (136e), Karachi (Pakistan) (137e), Lagos (Nigeria) (138e), Dacca (Bangladesh) (139e) et Damas (Syrie) (140e).