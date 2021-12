La Tunisie a des plans « ambitieux » pour la Grande-Bretagne post-Brexit

Des développements « positifs et encourageants » caractérisent à l’heure actuelle des relations commerciales bilatérales. Tel est le constat unanime posé lors du 4ème forum sur le commerce et l’investissement entre la Tunisie et le Royaume-Uni tenu à Londres. L’ambassadeur de Tunisie au Royaume Uni, Nabil ben Khedher a même estimé que la Tunisie était un partenaire commercial « attrayant » pour la Grande-Bretagne post-Brexit.

- Publicité-

« Nous cherchons à stimuler le commerce dans les secteurs de l’agroalimentaire, du textile et de l’informatique », a-t-il dit lors de l’événement organisé par la Chambre de commerce arabo-britannique.

« La Tunisie est un endroit attrayant et efficace pour fabriquer des biens pour le Royaume-Uni … en raison de notre relation passée avec l’UE, nous pouvons produire à faible coût et en peu de temps et nous pouvons être un partenaire majeur pour l’industrie britannique du textile et de l’habillement », a-t-il assuré, cité par « The National Business »

La perturbation des voies d’approvisionnement par Covid-19 a attiré l’attention sur la nécessité de se tourner vers les pays voisins, a-t-il déclaré, notant que la Tunisie se trouve à moins de trois heures d’avion, les routes maritimes mettant quatre à cinq jours pour atteindre le Royaume-Uni.

La Tunisie a signé un accord d’association avec le Royaume-Uni en 2019, l’un des nombreux accords de continuité conclus par le Royaume-Uni dans le cadre de ses relations commerciales et d’affaires post-Brexit.

La Tunisie a « tellement d’atouts »

Donnant le coup d’envoi du forum, la présidente de la Chambre de commerce arabo-britannique, Baroness Symons, a déclaré que la Tunisie avait « tellement d’atouts », notamment une population hautement éduquée et qualifiée et sa situation géographique de « porte de l’Afrique ».

Cette année, le Royaume-Uni a décuplé les quotas en franchise de droits sur l’importation d’huile d’olive tunisienne, passant de 600 tonnes à 7 723 tonnes, une évolution qui a été célébrée par le ministre d’État britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, James Cleverly, lors d’une visite en Tunisie en juin.

Au cours de sa visite, Cleverly a assisté à une dégustation d’huile d’olive à l’ambassade du Royaume-Uni à Tunis et a fait l’éloge de la grande qualité des produits locaux, déclarant : « Je n’ai aucun doute que lorsque les citoyens britanniques goûteront à l’huile d’olive tunisienne, ils en deviendront dépendants ».

Malgré les retombées économiques potentielles de l’augmentation des quotas d’importation, l’ambassadeur tunisien a relevé que la pandémie avait rendu difficile le développement de nouvelles opportunités commerciales, les projets de missions commerciales ayant été abandonnés en raison des restrictions de voyage tout au long de l’année.

« La Covid a rendu difficile la venue de délégations de Tunisie pour présenter les producteurs sur le marché, ce qui aurait changé la donne, mais je suis optimiste et je pense que d’ici la fin de l’année prochaine, nous verrons des volumes beaucoup plus importants d’huile d’olive dans les supermarchés britanniques « , a déclaré . Khedher.

Il a poursuivi en qualifiant l’actuel accord d’association entre le Royaume-Uni et la Tunisie de « transition » et a déclaré que la mission du pays était de « lever tous les quotas » et de promouvoir d’autres relations commerciales et d’affaires avec la Tunisie.

La Grande-Bretagne 12ème investisseur direct en Tunisie

Selon l’Agence de promotion de l’investissement étranger en Tunisie (Fipa), le Royaume-Uni est actuellement classé 12ème investisseur direct étranger en Tunisie, avec 91 sociétés britanniques opérant dans le pays dans les secteurs de l’habillement, de l’électronique et du tourisme.

S’exprimant lors de l’événement, le directeur de l’agence Invest in Tunisia de la Fipa, Zeid Braham, a déclaré que le domaine des technologies de l’information était une avenue naissante mais croissante pour l’investissement dans le pays.

Selon les chiffres qu’il a fournis, l’industrie des TI en Tunisie a connu un taux de croissance annuel moyen de 8 % au cours des cinq dernières années et a contribué à hauteur de 10 % au PIB du pays.

« Le secteur informatique tunisien est pleinement engagé dans les technologies émergentes, de l’intelligence artificielle à la réalité augmentée et à la blockchain, et nous sommes devenus une destination internationalement reconnue pour la télématique et l’e-mobilité », a déclaré . Braham aux participants du forum.

L’industrie automobile est un autre domaine dans lequel il a loué les progrès de la Tunisie, avec une croissance annuelle moyenne de la production de 12 % et une contribution de 4 % au PIB du pays.

« Nous sommes parmi les trois premiers producteurs de composants automobiles en Afrique et parmi les dix principaux fournisseurs de faisceaux de câbles à l’UE », a déclaré Braham. « La Tunisie couvre toute la chaîne de valeur de l’industrie et nos volumes d’exportation s’élèvent à 2,1 milliards de livres, dont 70 à 80 % sont destinés à l’Europe. »

Le secteur du textile reste l’une des industries les plus importantes et les plus lucratives du pays, représentant environ 160 000 emplois dans plus de 1500 entreprises de confection présentes en Tunisie. Il a indfiquéé qu’il existait également de nombreuses opportunités d’investissement dans les industries pharmaceutique, des composants électroniques et agroalimentaire.

Le capital humain bien formé de la Tunisie, le faible taux d’imposition des sociétés (15 %) et la proximité de l’Europe et de l’Afrique figurent parmi les « plus grands atouts » mis en avant lors de l’événement.

« Nous avons 60 000 nouveaux diplômés par an et 18 % d’entre eux [sont] issus des domaines de l’ingénierie et des TIC, avec des niveaux élevés de multilinguisme », a-t-il déclaré. « Nous avons un vivier de talents de niveau international à des coûts compétitifs… les opportunités de croissance en Tunisie sont très grandes. »