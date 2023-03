La Tunisie a réalisé un progrès en matière d’insertion des enfants autistes dans le système éducatif

Le ministre des affaires sociales Malek Zahi, a indiqué mercredi à l’ouverture de la conférence arabe axée sur, les autistes, traitement adéquat et insertion, que le rythme de réalisation du programme d’insertion des enfants autistes dans le système éducatif a enregistré une évolution remarquable depuis l’année 2003 jusqu’à l’année 2023, à savoir en assurant l’insertion de plus de 5 mille enfants pendant l’année en cours. Zahi a ajouté lors de cette conférence de deux jours, organisée à l’initiative du ministère des affaires sociales et le secrétariat général de la ligue des Etats arabes, que dans le cadre de l’actualisation des approches pédagogiques en faveur des enfants autistes, a été crée le centre psycho-éducatif et social pour les enfants autistes à Sidi Hassine.

Cette expérience, a-t-il affirmé, sera généralisée dans d’autres régions. Le ministère a entamé en partenariat avec les différents ministères et structures de la société civile la mise en place d’un plan national pour intervention au profit des enfants autistes, a encore noté Zahi. Pour sa part, le ministre chargé du volet technique au conseil des ministres arabes des affaires sociales, Tarek Nabolsi, a indiqué que cette conférence s’inscrit dans le cadre de l’élaboration de la deuxième décennie arabe des personnes à besoins spécifiques 2023-2032, décidée par le conseil des ministres arabes des affaires sociales lors de sa 42ème session. Cette conférence représente un démarrage important pour l’élaboration d’une stratégie arabe consolidant les efforts arabes. Ces efforts visent la réalisation d’une insertion intégrale des autistes ainsi que la contribution à la concrétisation des dimensions sociales du plan de développement durable 2030, a notamment signalé le responsable.