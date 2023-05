Les projets de coopération dans les domaines de la promotion sociale et de la migration entre la Tunisie et l’Union européenne ont été au centre d’un entretien lundi à Tunis, entre le ministre des affaires sociales Malek Ezzahi et l’ambassadeur de l’Union européenne à Tunis Marcus Cornaro.

Cet entretien a permis de passer en revue le suivi d’exécution des projets de coopération entre le ministère des affaires sociales et l’Union européenne dans le domaine de la promotion sociale, notamment le programme « Amen social » et le projet commun visant l’insertion sociale.

A noter que le projet de renforcement de l’insertion sociale a été réalisé conjointement entre le ministère des affaires sociales et le ministère de la famille avec un financement de l’union européenne.

L’entretien a permis également de passer en revue l’avancement du projet national « Tounesna » visant l’intégration des migrants dans le circuit économique aux niveaux régional et local.

A cette occasion, Ezzahi a souligné l’importance de la coopération qui permet de trouver des solutions efficaces à la migration avec la participation de tous les pays concernés, outre la consolidation du rôle social de l’état dans le contexte d’une approche, qui tient compte des capacités de la Tunisie et ouvre la voie au partenariat et à l’investissement dans le secteur de l’autonomisation économique.

Le ministre des affaires sociales a émis des propositions concernant les nouveaux domaines de coopération adaptées à la nouvelle approche de développement prônée par la Tunisie.