La Tunisie abrite la première réunion officielle du programme  » Voix pour une Action Climatique Juste »

La Tunisie abrite, du 23 au 25 Février 2022 à Hammamet, la première réunion officielle de réflexion et de planification annuelle du programme « Voix pour une Action Climatique Juste (VCA).

Cet événement vise à favoriser la collaboration, l’appropriation locale et le réseautage au sein du VCA et ce afin de renforcer l’action en justice climatique en rassemblant tous les partenaires engagés, précise un communiqué publié, mercredi, par l’organisation de coopération internationale « Hivos « .

En effet, « Voix pour une Action Climatique Juste (VCA) », initié en janvier 2021, est un programme de lobbying et de plaidoirie mis en œuvre par le Fonds Mondial pour la Nature WWF, le SouthSouthNorth (SSN), Akina Mama Wa Afrika (AMwA) et Hivos sous la stratégie de partenariat quinquennale « Power of Voices », financé par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Il vise, d’ici 2025, à assurer que la société civile locale et les groupes défavorisés prennent un rôle central comme créateurs, facilitateurs et porteurs des solutions climatiques locales innovantes et inclusives.

Selon le programme VCA, la Tunisie est considérée très vulnérable au changement climatique, susceptible de subir les effets négatifs liés à la hausse des températures moyennes, l’accentuation de l’aridité, la réduction des précipitations et l’élévation du niveau de la mer.

Des répercussions socio-économiques et environnementaux affecteront, notamment, les ressources en eaux, l’agriculture et les sources de subsistance, les écosystèmes, les zones côtières, la santé, et le secteur du tourisme.

A travers une approche de justice climatique, le programme VCA envisage de voir évoluer un espace civique où les voix de la société civile sur l’action climatique sont écoutées, ainsi que celles des populations indigènes et/ou marginalisées.

Les partenaires locaux faisant partie du programme VCA sont Tunisian Youth Impact(TYI), les Amis des oiseaux, l’Institut Tunisien des Etudes de la Paix et des Conflits(TIPCS), l’Association Tunisienne du Développement Agricole et Rural (ATUDAR), l’Association de la Citoyenneté et du Développement durable (ACDD) et l’Association Continuité des Générations (ACG).

Pour le VCA, non seulement les acteurs climatiques sont ciblés mais au-delà, les acteurs œuvrant sur les droits de l’homme, les artistes, les organisations culturelle et les acteurs de l’entreprenariat social et les activistes seront engagés pour permettre un nouveau discours autours de la justice climatique à l’échelle du pays.