La Tunisie achète 150 mille tonnes de céréales

La Tunisie a acquis entre le 20 et le 22 juillet 2020, des cargaisons de 150 mille tonnes de céréales (blé dur et tendre, orge fourragère), dont l’arrivée aux ports aura lieu, aux mois de septembre et octobre 2020, et ce pour couvrir les demandes additionnelles en ces produits.

Selon le bulletin de l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI) du mois d’août 2020, les cargaisons contiennent 25 mille tonnes de blé dur ( 21,2 dollars /tonne ), 50 mille tonnes de blé tendre (226,41 dollars / tonne) et 75 mille tonne orge fourragères (205,84 dollars /tonne).

Les cargaisons de blé tendre et dur, arriveront au mois d’octobre, et d’orge fourragère aux mois de septembre et octobre 2020.

Ainsi, ces acquisitions en plus de la récolte permettront de subvenir les besoins du pays jusqu’au mois de février 2021, en blé dur, jusqu’à décembre 2020 , en blé tendre et à début de décembre 2020, en orge, compte tenu du stock stratégique estimé à deux mois.