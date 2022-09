La Tunisie au salon JATA TRAVEL

La Tunisie prend part actuellement au salon mondial du tourisme (JATA TRAVEL) à Tokyo (Japon) qui se tient du 22 au 25 septembre courant avec la participation de représentants de trois agences de voyage.

S’étendant sur 36 mètres carrés, le pavillon tunisien expose des produits d’artisanat et abrite des séances de dégustation de certains produits et aliments (huile d’olive, dattes…) outre la diffuson de vidéos sur le tourisme alternatif et durable et les principaux monuments culturels, a indiqué le ministère du tourisme et de l’artisanat dans un communiqué publié, vendredi.

A l’inauguration du pavillon, des professionnels et des propriétaires d’agences de voyage japonaises et asiatiques ont manifesté leur intérêt pour la destination touristique tunisienne, notamment après l’amélioration de la situation sanitaire post Covid-19 et l’allégement des restrictions de voyages dans les deux pays.

La délégation tunisienne devrait tenir des réunions avec les professionnels et hauts responsables des organisations professionnelles du tourisme et des agences de voyage nippones afin de promouvoir la destination Tunisie au Japon et attirer davantage de touristes japonais et asiatiques.

La Tunisie participe, chaque année, à JATA TRAVEL l’un des plus grands salons touristiques d’Asie et du monde qui attire environ 150 mille visiteurs.

Organisé par l’association japonaise du voyage et du tourisme, la fédération japonaise des agences de voyages (JATA) et l’office national du tourisme japonais (JNTO), en collaboration avec l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), ce salon qui sera ouvert au public, les 24 et 25 septembre, accueille des exposants de plus de 70 pays.