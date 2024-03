La Tunisie célèbre avec fierté la Fête de son indépendance

La Tunisie célèbre, ce mercredi 20 mars 2024, avec fierté, le soixante-huit anniversaire de la glorieuse Fête de l’Indépendance.

C’est une occasion pour commémorer les sacrifices de générations de femmes et d’hommes tunisiens qui se sont battus pour l’indépendance et pour l’édification d’un Etat souverain dans lequel les citoyens jouissent pleinement de la liberté, de la justice et de la dignité.

De l’occupation de notre pays en 1881 à la proclamation de l’indépendance le 20 mars 1956, nous ne pouvons dire que l’Etat est doté d’institutions et jouissant de liberté et démocratie.