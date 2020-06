Italcar, représentant officiel en Tunisie des marques automobiles du groupe italien FCA (Fiat,

Alfa Romeo et Jeep) célèbre les 5 ans de la marque Jeep sur le marché tunisien.

En 2015 en effet et quelques mois après son entrée dans le giron du groupe à l’échelle

mondiale, la marque Jeep intègrera Italcar qui, depuis, en assure la représentation officielle.

Entre 2015 et 2020, ce sont pas moins de 500 Jeep qui ont écoulées sur le marché tunisien,

propulsant la marque au premier rang des SUV Premium. Au départ furent les modèles

Wrangler, Compass et Grand Cherokee. S’y rajouta ensuite bien-sûr la Renegade et les

différentes évolutions des autres modèles telles que la JL élue 4×4 de l’année 2019.

« Nous avons tenu nos objectifs en dépit d’une conjoncture qui n’a pas toujours été

favorable » a déclaré M. Kaïs Krima, directeur général d’Italcar, lors de la cérémonie de

célébration du 5e anniversaire. « Cependant, grâce au travail acharné de nos équipes, et grâce à une marque qui bénéficie d’une forte notoriété, adossée à l’excellence des services que nous avons apportés en termes de vente et d’après-vente, nous avons pu conquérir le marché et élargir le champs des passionnés de la marque ».

Par ailleurs et dans le cadre de ses actions à destination des fidèles de Jeep, Italcar s’est

rapprochée du club des Tunisia Jeepers en les encourageant et les soutenant dans leurs

actions qui ont su mettre en avant les caractéristiques et les atouts des véhicules sportifs tout terrain de la marque toutes générations confondues.

C’est d’ailleurs sous le signe du sport, l’une des valeurs phares de la marque, que le personnel

d’Italcar et son réseau ont célébré cet anniversaire au Club de Gammarth.

Résolument tournée vers l’avenir, Jeep se prépare à l’international à étendre sa technologie

hybride rechargeable qui permet de passer librement d’une conduite 100% électrique (jusqu’à

43 km) à une conduite hybride (propulsion électrique et thermique cumulées) avec une

grande autonomie pour les trajets plus longs.

Avec la gamme Jeep hybride rechargeable, les clients de demain profiteront d’un agrément

de conduite optimal avec la puissance nécessaire, d’une sécurité en toutes circonstances et

d’un confort accru grâce au silence absolu en mode tout électrique, en diminuant les dépensesde carburant tout en réduisant les émissions de CO2 des véhicules.