La Tunisie cherche à emprunter 3 milliards de dollars cette année

La Tunisie va émettre des obligations de 3 milliards de dollars cette année et vise à reconduire certains accords de crédit existants tout en mettant en route des réformes économiques plus larges, a déclaré son ministre de l’Economie et des finances, Ali Kooli.

Dans une interview à Reuters, il a ajouté qu’avec un déficit estimé à 11,5 % du produit intérieur brut l’année dernière et une dette publique de 90 % du PIB, la Tunisie prévoit des réformes pour réduire la masse salariale et les subventions élevées et pour restructurer les entreprises publiques peu performantes.

« Notre situation est difficile, mais cela ne signifie pas que nous ne sommes pas en mesure de payer les salaires ou de rembourser notre dette », a déclaré Kooli, assurant que la Tunisie pourrait aisément faire face aux remboursements dus au cours du premier semestre 2021.

