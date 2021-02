La Tunisie classée première en Afrique dans le domaine de la réalisation des ODD

La Tunisie est classée première en Afrique, pour la première fois, sur 52 pays dans le domaine de la réalisation des objectifs de développement durable, selon le dernier rapport publié par le Centre des objectifs de développement durable pour l’Afrique, au titre de l’année 2020, a indiqué le ministère de l’Economie, des Finances et d’appui à l’investissement.

Le rapport a précisé que le taux de réalisation de la Tunisie des objectifs du développement durable a atteint 67,1%, devant l’île Maurice (66,8%), le Maroc (66,3%), et l’Algérie (65,9%), et une moyenne de 53,8% pour le reste des pays africains, enregistrant ainsi un progrès par rapport à son classement dans le précédent rapport de l’année 2019 où elle se classait deuxième.

Depuis l’année 2015, la Tunisie a adhéré au programme mondial du développement durable à l’horizon de 2030 adopté par l’Organisation des Nations Unies. Les objectifs de développement durable sont un appel universel à l’action pour éliminer la pauvreté, protéger la planète et améliorer le quotidien de toutes les personnes partout dans le monde, tout en leur ouvrant des perspectives d’avenir.

Au nombre de 17, les objectifs de développement durable ont été adoptés en 2015 par l’ensemble des Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, qui définit un plan sur 15 ans visant à réaliser ces objectifs.

Aujourd’hui, des progrès ont été réalisés dans de nombreux domaines du Programme 2030.

Les pays adhérents à ce programme et en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement œuvrent à l’amélioration des indicateurs pertinents en fixant des objectifs pratiques. Dans ce contexte, des rapports ont été présentés à cet effet, mettant en évidence les mesures qui ont été prises et les résultats qui ont été enregistrés.