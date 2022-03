La Tunisie constitue « un modèle appréciable dans le domaine de la santé », a estimé le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Selon un communiqué de presse publié, hier lundi, par la présidence du gouvernement, le directeur de l’OMS a salué, dans une allocution adressée à la Tunisie à l’occasion de la célébration du 66e anniversaire de l’indépendance, les succès que le pays a réalisés dans le domaine de la santé citant, en particulier, la réalisation d’un taux de vaccination contre le Coronavirus d’environ 60%, en plus des progrès enregistrés dans le domaine de la lutte contre les maladies non transmissibles et de la sensibilisation aux risques de la consommation de tabac, conformément à la convention internationale pour la lutte antitabac.

Il est à noter que l’OMS a choisi, en février dernier, la Tunisie parmi les six pays africains qui bénéficieront de l’obtention des technologies nécessaires à la production de vaccins à ARNmessager.

L’OMS avait créé, en 2021, le Centre de transfert mondial de technologie « ARNm » pour aider les fabricants des pays à revenu faible et moyen à produire des vaccins et renforcer les capacités de ces pays à fabriquer leurs propres médicaments et moyens de dépistage et de diagnostic afin de faire face aux urgences sanitaires.

Selon le dernier bilan du ministère de la Santé, publiée le 15 mars courant, le nombre total de décès dus au Coronavirus depuis l’apparition de la pandémie en mars 2020, a atteint 28 065 personnes.