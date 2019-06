RDC : Ebola a causé plus de 1500 morts, en 10 mois

En dépit des efforts des autorités congolaises et de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) pour contenir le virus, il avance et tue, de plus en plus. Le dernier bilan, dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), fait état de plus de 1.500 décès en dix mois, principalement dans deux provinces, ont confié à l’AFP ce lundi 24 juin les responsables congolais…

“Depuis le début de l’épidémie, le cumul des cas est de 2.239, dont 2.145 confirmés et 94 probables. Au total, il y a eu 1.506 décès (1.412 confirmés et 94 probables) et 621 personnes guéries”, d’après le bulletin quotidien du ministère de la Santé en date d’hier dimanche.

“276 cas suspects sont en cours d’investigation”, précisent les autorités alors que “13 nouveaux cas sont confirmés” et “140.915 personnes sont vaccinées”.

La RDC et l’Ouganda ont entamé des poupralers pour mettre en place un protocole d’accord “qui définira les procédures de collaboration sanitaire approfondie entre les deux pays”, d’après les autorités congolaises.

Rappelons que l‘épidémie, qui frappe en RDC depuis 1er aout 2018, est la dixième depuis 1976, et la deuxième la plus sévère dans toute l’histoire de la maladie après les près de 11.000 décès recensés en Afrique de l’Ouest (Liberia, Guinée, Sierra Leone) en 2014.