ONU-Tunisie : lancement de l’initiative  » l’accès aux technologies sanitaires pour le COVID-19″

La Banque des Technologies des Nations Unies a lancé en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), » une initiative de l’accès aux technologies sanitaires vitales » pour le COVID-19.

Elle constitue une partie prenante d’un processus cohérent pour renforcer la réactivité des pays en développement face à la pandémie du COVID-19 et faciliter l’accès aux équipements sanitaires.

Selon un communiqué de la société » Global Healh Stratégies » dont l’agence TAP a obtenu, jeudi, une copie, cette initiative lancée le 12 mai 2020, vise à combler les défaillances en équipements sanitaires de base à travers la mise à la disposition des entreprises industrielles, surtout les Start-ups dans les pays en développement, les compétences nécessaires afin d’échanger les informations et de développer des techniques et des moyens susceptibles d’être exploités dans la lutte contre cette pandémie.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la hausse de la demande en équipements de la protection individuelle et des appareils médicaux et de diagnostic, à l’heure de la propagation de la pandémie universelle surtout dans les pays à faible revenu qui sont du coup incapables d’acheter ou de produire des équipements dont ils ont besoin pour s’armer dans la lutte contre le COVID-19.

L’objctif est également de présenter des informations sur ces techniques à travers la mise en place d’une plateforme numérique pour les normes de l’industrialisation, du design, des connaissances techniques et des informations nécessaires pour l’amélioration de compétences et d’expertise, outre la vulgarisation technique pour soutenir les sociétés industrielles dans l’identification des problèmes rencontrés au moment de l’augmentation de la production.

L’initiative mise à la disposition des pays en développement sera dirigée par la Banque des Technologies des Nations Unies, fondée en 2016 pour aider les gouvernements à développer les nouvelles techniques. Elle sera soutenue par ses partenaires notamment le PNUD, la CNUCED et l’OMS.

A signaler que cette initiative va coopérer avec d’autres initiatives y afférentes pour assurer la coordination des efforts dans la lutte contre le virus COVID-19, à travers l’amélioration de la capacité mondiale au diagnostic et aux soins et la garantie d’une protection sociale pour les couches les plus vulnérables, tout en renforçant la capacité des pays en développement à faire face aux épidémies dans l’avenir.