La Tunisie demande une réunion du Conseil de Sécurité pour discuter de la grave escalade dans les territoires palestiniens

La Tunisie, membre arabe du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), a demandé une réunion du Conseil de Sécurité de l’ONU pour le lundi 10 mai, en coordination avec la partie palestinienne et avec le soutien de la Chine, présidente en exercice du Conseil, de la Norvège, de l’Irlande, du Vietnam, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines et du Niger.

Il s’agira de discuter de la grave escalade résultant des attaques des forces d’occupation sur les territoires palestiniens occupés, notamment à Al-Qods et de la prise d’assaut de l’esplanade de la mosquée Al-Aqsa, lit-on dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger rendu public samedi soir.

Cette réunion visera également à faire la lumière sur la violence des autorités d’occupation à l’encontre des Palestiniens et la persistance de sa politique expansionniste. Cette dernière est menée à travers l’annexion, la démolition et l’expropriation de maisons appartenant à des Palestiniens, l’expulsion de familles palestiniennes et l’atteinte au statut historique et civilisationnel de la ville d’Al-Qods.

La demande de tenue de la réunion du Conseil de sécurité est présentée à l’appel du président de la République Kais Saied sur la base de la position ferme de la Tunisie et de son soutien au peuple palestinien dans sa lutte pour le recouvrement de ses droits légitimes et la création d’un Etat indépendant avec Al Qods Al Charif comme capitale, a précisé la même source.

Ces pratiques constituent une violation flagrante du droit international et une menace pour la paix et la sécurité internationale et sapent les efforts visant à instaurer une paix juste et globale dans la région, a indiqué le MAE.

Cette initiative s’inscrit également dans le cadre des appels continus de la Tunisie à la communauté internationale pour qu’elle assume ses responsabilités afin de mettre fin à cette injustice permanente que constituent les attaques sur les terres palestiniennes.