La Tunisie déterminée à soutenir les Libyens dans le processus de reconstruction de leur pays

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a eu un entretien au téléphone avec le Libyen Abdel Hamid Dbeibah qui vient d’être élu Premier ministre, lui souhaitant plein dans ses nouvelles fonctions.

L’entretien téléphonique a été l’occasion, au ministre des Affaires étrangères, de réaffirmer la détermination de la Tunisie à continuer de soutenir les efforts des Libyens dans leur processus politique consensuel, la mise en place de leurs institutions constitutionnelles et la reconstruction de leur pays.

De son côté, le Premier ministre libyen a salué la position constante de la Tunisie envers le dossier libyen et son soutien indéfectible « au processus politique pacifique et consensuel, comme seule issue à la crise en Libye ».

Il a, dans ce sens, salué le rôle positif et constructif que la Tunisie a joué pour faire progresser la réconciliation entre les parties libyennes, et ce, en accueillant le Forum de dialogue politique inter-libyen, avec l’appui du président de la République, Kaïs Saïed.

Et de relever que le Forum de dialogue inter-libyen, organisé en Tunisie, a constitué un élément fondamental dans la réussite du Forum de Genève qui a abouti à l’élection d’un nouvel exécutif libyen.

Rappelons que le Forum de dialogue politique libyen avait élu, vendredi 5 février, à Genève, en Suisse, la liste conduite par Mohamed Younes Menfi à la présidence du Conseil de la présidence, dotant ainsi la Libye d’une nouvel exécutif provisoire unifié, chargée de superviser la transition jusqu’aux élections générales du 24 décembre prochain.

La liste gagnante a obtenu 39 voix sur 73. Elle est composée de : Mohammad Younes Menfi, Président de la Présidence du Conseil de présidence ; Moussa Al-Kouni et Abdallah Hussein al-Lafi, membres du Conseil de la présidence ; et Abdul Hamid Mohammed Dbeibah, Premier Ministre désigné.