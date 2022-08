La Tunisie est dans une «très dangereuse» situation de stagflation

La Tunisie est dans une phase de récession inflationniste, marquée par un faible taux de croissance jumelé à un taux d’inflation élevé. Une situation « très dangereuse », a affirmé le dirigeant au Mouvement Démocratique, Hichem Ajbouni .

S’exprimant, vendredi sur Mosaïque fm, il a expliqué que le gouvernement de Najla Bouden ne peut pas être tenu pour responsable de cette situation de stagflation dont le pays a hérité il y a plusieurs années, estimant que « la situation économique éclipsera la situation politique à l’avenir ».

Il a souligné que les réformes sont très coûteuses, et ne sont pas possibles dans la situation actuelle, déclarant : « Par exemple, si le gouvernement augmente les subventions, le président de la République, Kais Saied, jouera le rôle de l’opposition et les rejettera . »

Ajbouni a critiqué la manière dont le président de la République a traité la crise économique que traverse la Tunisie, estimant qu’il lui manque d’une vision claire, et que toutes ses déclarations et réponses ne sont que politiques et juridiques.