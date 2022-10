La Tunisie et l’Ukraine conviennent de négocier un accord de libre-échange

L’Ukraine a tenu une réunion à distance entre ses vice-ministres de la politique agricole Taras Kachka et Markiyan Dmytrasevich avec les représentants de quatre ministères tunisiens.

L’Ukraine considère la Tunisie comme l’un des partenaires les plus importants et les plus fiables en Afrique du Nord , et est prête à élargir la coopération dans la sphère commerciale et économique, souligne le magazine ukrainien USM.

La partie tunisienne a soulevé la question de l’impact négatif de la guerre de la Russie contre l’Ukraine sur la sécurité alimentaire en Afrique. Les représentants ukrainiens ont déclaré qu’ils étaient prêts à agir ensemble et ont appelé les pays partenaires à soutenir l’initiative de l’Ukraine à l’ONU pour augmenter l’exportation de produits agricoles et prolonger la période de validité de l' »initiative sur les céréales ».

Les parties ont également discuté de l’organisation et de la tenue du premier cycle de négociations sur la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Ukraine et la Tunisie.

« La partie ukrainienne est prête à informer la partie tunisienne de la réalisation d’une étude scientifique sur l’évaluation de l’impact de la libéralisation du régime commercial entre l’Ukraine et la République tunisienne. Par conséquent, des consultations conjointes devraient être la prochaine étape efficace de notre travail dans cette direction », a déclaré Taras Kachka.

Compte tenu de la situation sécuritaire en Ukraine, il a été convenu d’envisager la possibilité d’une réunion de la Commission intergouvernementale ukraino-tunisienne l’année prochaine, déjà en format face à face.

Selon Stark Shipping, l’année dernière, l’Ukraine a exporté 1,5 million de tonnes de produits par voie maritime vers la Tunisie. Ce sont le blé (645,8 milliers de tonnes), le maïs (434,1 milliers de tonnes) et l’orge (234,5 milliers de tonnes) qui ont été les plus envoyés en Tunisie.

Cette année, depuis le début du « corridor céréalier », l’Ukraine a expédié 143 400 tonnes de produits vers la Tunisie. Parmi eux, 96 000 tonnes de blé, 30 000 tonnes de maïs et 10 800 tonnes de farine de blé.