La Tunisie expose son tourisme médical en Algérie

Les rencontres tuniso-algériennes d’affaires et de partenariat seront organisées du 25 au 28 mai 2022, en marge du Salon « AMTEX » (The Algerian Medical Tourism Exposition), qui sera tenu à Oran, en Algérie (du 26 au 28 mai 2022), a annoncé le Centre promotion des Exportations (Cepex). Cette manifestation, qui sera axée sur le secteur de la santé et du tourisme médical, verra la participation des représentants des cliniques privées, des cabinets médicaux, des centres de thalassothérapie, des professionnels exerçants dans les filières de dispositifs médicaux, d’équipements médicaux, de produits paramédicaux…, ainsi que des concepteurs de solutions informatiques médicales.